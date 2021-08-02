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Ermenisten Cumhurbaşkanı kararnameyi imzaladı! Nikol Paşinyan yeniden başbakan

Ermenisten Cumhurbaşkanı kararnameyi imzaladı! Nikol Paşinyan yeniden başbakan

ERMENİSTAN'da, Sivil Sözleşme Partisi'nin adayı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın imzaladığı kararnameyle resmen yeniden başbakan seçildi.

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20 Haziran seçimlerini önde tamamlayan Sivil Sözleşme Partisi, bugün, yeni parlamentonun ilk oturum gününde Paşinyan'ı başbakanlığa aday gösterdi.

Sarkisyan, kararnameyi imzaladı
Ermenistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Anayasa hükümleri uyarınca Nikol Paşinyan'ı Ermenistan Cumhuriyeti başbakanı olarak atıyorum" ifadelerinin yer aldığı kararnameyi imzalayan Sarkisyan, Paşinyan'ı başbakan ilan etti.

Böylelikle Paşinyan, başbakanlık görevinde ikinci döneme resmen başladı.

Ermenistan Merkezi Seçim Kurulu'nun verilerine göre Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi, seçileri yüzde 53.92 oy oranı ile önde tamamlamıştı.

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