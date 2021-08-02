2 Ağustos altın fiyatları! İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 490,9 lira seviyesinde işlem görüyor. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcıyı uyardı ve "Bugünkü altında yaşanan düşüşler birikimini ve yatırımını altına yapan kişileri korkutup satışlara itmemeli. Gram altın fiyatları bu yıl sonunda 580-600 lira bandını görecek." dedi.

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Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 493,3 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 805 lira

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 490,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 805 lira, Cumhuriyet altını da 3.290 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.808 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında artan risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 ve 1.790 dolar seviyelerinin destek, 1.810 ve 1.830 doların ise direnç konumunda kaydetti.

"580-600 lira bandını görecek"

Piyasa uzmanı İslam Memiş, Milli Gazete'ye yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Dolar kurundaki gerileme gram altında gerilemeye neden oldu. 490-507 lira aralığını takip ediyoruz. 490-507 aralığı geçerliliğini koruduğu için yön kırılmasından bahsedemiyoruz. Orta ve uzun vadeli yatırımlarını değerlendirenler süreci bekleyerek geçirmeye devam ediyor.

Bugünkü altında yaşanan düşüşler birikimini ve yatırımını altına yapan kişileri korkutup satışlara itmemeli. Ben 2021 analizimde de bunu yazmıştım gram altın fiyatları bu yıl sonunda 580-600 lira bandını görecek.