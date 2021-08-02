Filenin Sultanları Tokyo 2020'de Rusya'yı 3-2 yendi! Çeyrek final rakibimiz hangi ülke?

Tokyo 2020'de beşinci maçını Rusya ile oynayan Filenin Sultanları, mücadeleyi 3-2 kazandı. Çeyrek finali daha önce garantileyen Sultanlar, rakibini beklemeye başladı. Milliler, iki ülkeden biri ile karşılaşacak...

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Filenin Sultanları, Tokyo 2020'ye son dünya şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederek başladıktan sonra İtalya'ya 3-1, dünya sıralamasının zirvesindeki ABD'ye ise 3-2 mağlup olmuştu.

Cumartesi günü oynanan maçta Arjantin'i 3-0 ile geçerek çeyrek finale yükselmeyi başaran Milli Takım, bugün gruptaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya geldi.

İlk seti Rusya kazandı

Mücadelenin ilk setini 25-21 kazanan Rusya Olimpiyat Komitesi maçta 1-0 öne geçti. İkinci seti 25-23 kazanan Türkiye setlerde durumu 1-1'e getirdi.

Mücadele Tie-Break setine kaldı

Üçüncü seti de 25-23 kazanan Filenin Sultanları, setlerde durum 2-1 yaptı. Dördüncü set, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin 25-15 üstünlüğüyle sona erdi ve setlerde durum 2-2 oldu. 15 sayı alan ekibin maçı kazanacağı Tie-Break seti başladı. Filenin Sultanları seti 15-10 kazanarak setlerde durumu 3-2'ye getirdi ve maçı kazandı.

Çeyrek finalde rakibimiz kim?

Gruptan çıkmayı garantileyen Filenin Sultanları, bu maçtan da galip ayrılarak çeyrek finalde A Grubu'ndan gelecek rakibini beklemeye başladı. Çeyrek finalde rakibimiz Sırbistan veya Güney Kore olacak.

Tuğba maçın seyrini değiştirdi

Oyuna sonradan giren Tuğba Şenoğlu, setler 1-1'ken sahneye çıktı. Skorda 24-23 Türkiye'nin üstünlüğü bulunduğu sırada Rusya, Tuğba'nın harika servisini çıkaramadı ve üçüncü seti 25-23 kaybetti. İşte Tuğba'nın elleriyle maçın kaderini değiştirdiği an...