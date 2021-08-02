PKK'ya silah sağlayan FETÖ'cü Gürbüz Sevilay ile Orhan İnandı'nın iş birliği deşifre oldu

PKK'ya silah sağladığı gerekçesiyle yargılanan terör örgütü FETÖ üyesi Gürbüz Sevilay'ın Kırgızistan'da FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı ile görüştükleri ve İnandı'nın yönlendirdiği kişiyle iş kurduğu ortaya çıktı

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MİT'in başarılı operasyonuyla Türkiye'ye getirilen İnandı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İnandı hakkında hazırlanan iddianamede, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve PKK/KCK terör örgütüne silah sağlayan FETÖ'cü Sevilay'ın da ifadesine yer verildi. Sevilay, Kırgızistan'a gittiğinde sık sık İnandı'ya uğradığını ve iş kurmak için kendisinden yardım istediğini anlattı.

FETÖ üyesi Gürbüz Sevilay

İş için İnandı ile görüşmüş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Sevilay, İnandı'yı Kırgızistan'da ticaret ile uğraştığı dönemden tanıdığını ve irtibat halinde olduklarını söyledi. Sevilay, 2017'de Kırgızistan Bişkek'e gittiğini ve Kırgızistan'daki en üst örgüt mensubu ülke imamı İnadı ile görüştüğünü anlattı.

'Kıskançlık nedeniyle Kırgızistan'da faaliyet yürütmedik'

Sevilay "İnandı beni Mustafa Bozkurt ile irtibatlandırdı. Bozkurt'u da daha önceden İstanbul'dan tanıyordum o da FETÖ mensubudur. İnandı, Bozkurt'un bana yardımcı olacağını söyledi. O tarihte Bozkurt ile Kırgızistan uyruklu G. isimli şahısın inşaat ve madencilik faaliyet alanı kapsamında ortak şirketleri ve Rusya'da hazır irtibatlı oldukları pazarları bulunuyordu. Bozkurt ve G.'nin şirketi ile benim getireceğim malzemeleri ve ürünler ile ortak şirket kurmayı kararlaştırdık. Kırgızistan'da bir firma kurduk. G. ile farklı iş alanlarında ticari faaliyet yürütme kapsamında sohbetlerimiz başlaması ile Bozkurt bu gelişmeyi kıskanarak aramızda başlayan anlaşmazlıklar neticesinde Kırgızistan'da faaliyet yürütemedik" dedi.