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Help Turkey ne demek Türkçesi ne demek? Global Call ne demek?

Help Turkey ne demek Türkçesi ne demek? Global Call ne demek?

Help Turkey ne demek? Twitter'da Help Turkey tagi neden açıldı? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. Yangınlara dair içeriklerin bulunduğu Help Turkey tagi nedir? Help Türkçe çeviri! Help Turkey neden TT oldu? Help ne demek? Help Turkey nedir? Help Turkey Türkçe çevirisi!

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Sosyal medyada bir çok kullanıcı Global Call ve Help Turkey kelimesinin Türkçe anlamını merak ediyor. Peki ama Global Call ve Help Turkey kelimesinin Türkçe çevirisi nedir? Global Call kelimesi, Türkiye'deki Twitter ve Instagram kullanıcılarının Türkiye'de yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek için kullandıkları etiketler arasında yer alıyor. Birçok kullanıcı Help Turkey ve Global Call etiketleri ile paylaşım yapıyor. Peki ama Global Call ne demek, Help Turkey ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Sosyal medya kullanıcıları Ege ve Akdeniz'de birçok noktanın yangına teslim olması nedeniyle yaptıkları paylaşımlarla Türkiye için yardım istiyor

Global Call; "Küresel çağrı" demektir. Instagram ve Twitter'da 'Global Call' ifadesine yer verilerek paylaşılan gönderiler ile Ege ve Akdeniz'de devam eden orman yangınlarına dikkat çekilmek istendi.

HELP TURKEY Tagı neden açıldı: 
Ülkemizde 5 gündür süren yangınlar, bazı noktalarda rüzgarın da etkisiyle devam etmekte. Ekipmanların eksik kaldığını düşünen kullanıcılar Türkiye'ye Yardım Et, tagini gündeme getirdi.

AB Komisyonu harekete geçti: 
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin AB Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdiği, acil karşılık olarak AB Komisyonunun, Hırvatistan'dan 1 Canadair uçağının, İspanya'dan 2 Canadair uçağının gönderilmesi için harekete geçtiği belirtildi.

Bu yangın söndürme uçaklarının "rescEU" adlı Avrupa sivil koruma varlıkları içinde yer aldığı kaydedilen açıklamada, AB Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nin Türk makamlarıyla düzenli temas içinde olduğu ifade edildi.

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