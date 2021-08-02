Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı şartı! HDP ile ittifak iddiasına da cevap verdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olması için Millet İttifakı'nın istemesinin gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu yaptığı cumhurbaşkanı tarifiyle kendisini mi anlattığı sorusuna da cevap verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz haftalarda yaptığı cumhurbaşkanı tarifi çok konuşulmuştu. Bugün Sözcü gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu adaylık ile ilgili sorulara ve HDP ile ittifak iddialarına cevap verdi. Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın istemesi haliyle aday olacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu "Öyle bir “cumhurbaşkanı nasıl olmalı” tarifi yaptınız ki sanki kendinizi tarif ettiniz." sorusuna şöyle yanıt verdi:

Cumhur İttifakı'nın adayı belli; Erdoğan. AK Parti ve MHP milletvekillerinin tamamı koşulsuz ona uyacaklardır. Çünkü kendi akıllarını kullanma ve olayları sorgulama gibi bir güçleri yok. Milletvekilliklerini de Erdoğan'a borçludurlar. Bizde ise demokrasi var, yani biz cumhurbaşkanı adayı belirlenecekse önce ittifak olarak bir araya gelmek ve oturup konuşmak zorundayız. Tek aday mı olsun, her parti ayrı ayrı aday mı çıkarsın, bu demokrasi kültürünün getirdiği bir şeydir. Benim yaptığım cumhurbaşkanlığı tanımı ise toplumun özlemle beklediği bir cumhurbaşkanı tanımı. Bu cumhurbaşkanının kendisi, ailesi ve yaşam tarzıyla topluma örnek olacak. Vatandaş tarif ettiğim gibi bir cumhurbaşkanı istiyor. Yeni cumhurbaşkanı da başlangıçta olağanüstü yetkilere sahip olacak. “Cumhurbaşkanı oldum, bütün yetkiler bende, ne demek parlamenter sistem, nereden çıktı bu” derse her şey tuzla buz olur. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'i getireceğiz ve sahip olduğu yetkilerin önemli bir kısmını tekrar parlamentoya devredecek. Dolayısıyla, seçilecek cumhurbaşkanının nefsine hakim olması, verdiği sözde durması lazım.

“Millet ittifakı karar verirse ben olurum” diyor musunuz?

Elbette, yani Millet İttifakı derse ki “Siz aday olun”, kabul ederim. Çünkü onurlu bir görev cumhurbaşkanlığı ve onurlu görevin çok ötesinde Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasiyi getirecek kişi olacak. Hem parlamentodaki ittifaka güven verecek, hem size oy vermeyen vatandaşların da kucaklandığını görecek. Bunu yapmak zorundayız. Bu aşamada tartışmayı kişiler bazına indirgemek doğru değil. Biz önce cumhurbaşkanı nasıl biri olmalı, “nitelikleri” ne olmalı, onu tartışmalıyız.