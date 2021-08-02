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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Yeni yasaklar mı geliyor?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Yeni yasaklar mı geliyor?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda artış gösteren vakaları kontrol altına almak için yeni tedbirler masada olacak. Bu kapsamda belli mesleklerde aşı zorunluluğu getirilmesi, sadece aşılı öğrencilerin yüz yüze eğitime dahil edilmesi gibi konular değerlendirilecek.

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Normalleşme sürecinde vaka sayıları hızla arttı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bu gündemle bugün toplanacak. Toplantıda vaka sayılarının azaltılabilmesi için alınması muhtemel yeni önlemler değerlendirilecek. 

Kabine toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir sunum yapacak. Aşılamadaki son durumu da aktaracak. 

Belli saatlere sokağa çıkma yasağı

Gündeme gelen yeni önlemlerde seyahat ile belli gün ve saatlerde sokak kısıtlamaları yer alıyor. Kapalı mekanlara girişte aşı şartı da değerlendirilmesi beklenen başka bir seçenek.

 Belli meslek grupları için aşı zorunluluğu getirilmesi de seçenekler arasında bulunuyor. Bunlar arasında sağlık çalışanları ve öğretmenler yer alıyor.

Okullar ne olacak?

Ortaöğretim ile üniversitelerde yüz yüze eğitime aşılı olanların devam etmesi ya da PCR testi istenmesi alternatifleri bulunuyor. Böyle bir durumda aşı yaptırmak istemeyenlere ise online eğitim olanağı sağlanacak.

Kararları Erdoğan açıklayacak

Kabine toplantısında alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.

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