BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hatay'da iki yıl önce babasını öldüren şahıs şimdi de kardeşini öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hatay'da iki yıl önce babasını öldüren şahıs şimdi de kardeşini öldürdü

HATAY'ın İskenderun ilçesinde daha önce babasını öldüren bir kişi, bu kez kardeşini öldürdü.

Abone ol

HATAY'ın İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda; silahlı kavga ihbarı ile olay yerine giden polis ekipleri, Ramazan Sinan G.'yi (49) sırtından vurulmuş halde ölü olarak buldu. Aile fertleri ile yapılan görüşmede ise Doğan G.'nin çıkan tartışma sonucu kardeşi Sinan G.'yi pompalı tüfekle öldürdüğü ve olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Yapılan araştırmada Doğan G.'nin 2017 yılında da babası Yahya G.'yi öldürdüğü ve taksirli adam öldürme suçlamasından yargılandıktan sonra serbest kaldığı tespit edildi. Yakın zamanda cezaevinden çıktığı öğrenilen Doğan G.'nin yüzde 90 şizofreni raporu olan kardeşi Sinan G.'ye pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığını tespit eden polis, zanlıyı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de şok! 15 yaşında baba katili oldu
Kayseri'de şok! 15 yaşında baba katili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı telefonda görüştü
Ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Gaziantep'te işçileri taşıyan minibüse TIR çarptı 3 ölü 16 yaralı
Gaziantep'te işçileri taşıyan minibüse TIR çarptı 3 ölü 16 yaralı
Muğla Datça açıklarında bir deprem daha meydana geldi
Muğla Datça açıklarında bir deprem daha meydana geldi
İçişleri Bakanı Soylu orman yangınları üzerinden yapılacak provokasyona karşı uyardı:
İçişleri Bakanı Soylu orman yangınları üzerinden yapılacak provokasyona karşı uyardı:
Can kaybı artıyor! Ülke genelindeki yangınlarda son durum
Can kaybı artıyor! Ülke genelindeki yangınlarda son durum
TESK iş yerlerinde koronavirüs aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge hazırladı
TESK iş yerlerinde koronavirüs aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge hazırladı
Yılın ilk yarısında her 5 konuttan birisi İstanbul'da satıldı
Yılın ilk yarısında her 5 konuttan birisi İstanbul'da satıldı
Karadeniz'de kullanılacak doğal gaz borularının üretimine başlandı
Karadeniz'de kullanılacak doğal gaz borularının üretimine başlandı