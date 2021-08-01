Hatay'da Doğan Gezici, tartıştığı ağabeyi Ramazan Sinan Gezici'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir kişi, tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'ndeki evlerinde Doğan Gezici (47) ile ağabeyi Ramazan Sinan Gezici (49) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Doğan Gezici yanındaki av tüfeğiyle ağabeyine ateş etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yerde hareketsiz yatan Ramazan Sinan Gezici'nin öldüğünü belirledi.

Ramazan Sinan Gezici'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Öte yandan zanlı Doğan Gezici'nin 2 yıl önce de babası Yahya Gezici'yi öldürdüğü, taksirli adam öldürme suçundan işlem görüp serbest bırakıldığı öğrenildi.