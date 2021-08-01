Muğla Datça açıklarında bir deprem daha meydana geldi

Ege Denizi'nin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede sabah saatlerinde en büyüğü 5,5 olan onlarca deprem olmuştu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre; Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı saat 19.04'te ve 8,32 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Datça açıklarında sabah saatlerinde en büyüğü 5,5 olan onlarca deprem meydana gelmişti.