BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24
HABER /  GÜNCEL

Muğla Datça açıklarında bir deprem daha meydana geldi

Muğla Datça açıklarında bir deprem daha meydana geldi

Ege Denizi'nin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede sabah saatlerinde en büyüğü 5,5 olan onlarca deprem olmuştu.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre; Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı saat 19.04'te ve 8,32 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Datça açıklarında sabah saatlerinde en büyüğü 5,5 olan onlarca deprem meydana gelmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Can kaybı artıyor! Ülke genelindeki yangınlarda son durum
Can kaybı artıyor! Ülke genelindeki yangınlarda son durum
Karadeniz'de kullanılacak doğal gaz borularının üretimine başlandı
Karadeniz'de kullanılacak doğal gaz borularının üretimine başlandı
Bakan Varank imal edilecek dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını yaptı
Bakan Varank imal edilecek dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını yaptı
Yılın ilk yarısında her 5 konuttan birisi İstanbul'da satıldı
Yılın ilk yarısında her 5 konuttan birisi İstanbul'da satıldı
Hava Kuvvetleri Komutanlığına iki ANKA-SİHA daha teslim edildi
Hava Kuvvetleri Komutanlığına iki ANKA-SİHA daha teslim edildi
Ticaret Bakanlığı ambalajlı ürünlerdeki gramaj hilesine karşı harekete geçti
Ticaret Bakanlığı ambalajlı ürünlerdeki gramaj hilesine karşı harekete geçti
Vergi daireleri pazartesi günü saat 19.00'a kadar açık olacak
Vergi daireleri pazartesi günü saat 19.00'a kadar açık olacak
CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen kendi evini dozerlerle korumaya aldı
CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen kendi evini dozerlerle korumaya aldı
Dünya genelinde yapılan aşı sayısı açıklandı
Dünya genelinde yapılan aşı sayısı açıklandı
Çorum'da ağustos ayı süresince ormanlara girişler yasaklandı
Çorum'da ağustos ayı süresince ormanlara girişler yasaklandı