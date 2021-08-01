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Dünya genelinde yapılan aşı sayısı açıklandı

Dünya genelinde yapılan aşı sayısı açıklandı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 140 milyon dozu geçti. Türkiye, yapılan toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı.

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Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 140 milyon dozu geçti.

Çin 1 milyar 650 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 470 milyon 298 bin ile Hindistan, 345 milyon 640 bin ile ABD, 142 milyon 490 bin ile Brezilya, 92 milyon 50 bin ile Almanya, 84 milyon 940 bin ile İngiltere izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 140 milyon dozu geçti.

Çin 1 milyar 650 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 470 milyon 298 bin ile Hindistan, 345 milyon 640 bin ile ABD, 142 milyon 490 bin ile Brezilya, 92 milyon 50 bin ile Almanya, 84 milyon 940 bin ile İngiltere izledi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 73 milyon 313 bin 942 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 41 milyon 22 bin 549 kişiye ilk doz, 27 milyon 379 bin 27 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 198 milyon 708 bini aştı, 4 milyon 236 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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