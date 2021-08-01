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Doğal gazda Ağustos fiyatları değişmedi

Doğal gazda Ağustos fiyatları değişmedi

Doğal gazda ağustos ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ağustos ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira, sanayi aboneleri için ise 1783 lira 354 kuruş olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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