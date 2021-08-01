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Antalya Manavgat'tan acı haber geldi! Gözyaşlarına boğuldular: Meğer yangında aracıyla...

Antalya Manavgat'tan acı haber geldi! Gözyaşlarına boğuldular: Meğer yangında aracıyla...

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınından etkilenenlere su taşıyan bir kişi, yolda fenalaşarak hayatını kaybetti. Durumu haber alarak olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

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Olay, Manavgat Ilıca Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf Demirli (42) iki arkadaşı ile birlikte orman yangınından etkilenenlere su götürmek için kendisine ait kamyona suları yükledi. Demirli, Ilıca Mahallesi'ne geldiği sırada bir anda fenalaştı. İki arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada 112 ekipleri gelene kadar şahsa, yoldan geçen bir sağlık çalışanı müdahale etti. Demirli, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti.

Demirli’nin 2 gündür bölgeye aracı ile su götürdüğü öğrenildi. Durumu haber alarak olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Olayı görgü tanığı Hüseyin Kırp, “Bir sağlıkçı ilk müdahaleyi yaptı. Polisler geldi. 112 ekipleri geldi. Hastaneye götürdü. Yangında yanan bölgeye su götürüyorlarmış. Dili boğazına kaçmış sanırım” dedi.


"Yardıma giderken Yusuf fenalaştı"
Yusuf Demirli’nin arkadaşı Abdullah Enhoş ise yaşananları “Suyumuzu aldık. Yardıma giderken Yusuf fenalaştı. Herkes yardım etti. 112 gelene kadar bir sağlıkçı yardım etti. 112 ekipleri ile hastaneye sevk ettik. Daha sonra arkadaşımızı kaybettik. Herkese yardım etmek isteyen iyiliksever bir arkadaştı.” sözleriyle anlattı.

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