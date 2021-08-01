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Muğla Datça beşik gibi sallanıyor! 12 saatte 131 deprem meydana geldi

Muğla Datça beşik gibi sallanıyor! 12 saatte 131 deprem meydana geldi

MUĞLA bir andan orman yangınlarıyla boğuşurken bir yandan da peş peşe depremlerle sallanıyor. Gece yarısı 4.3 şiddetindeki depremle sarsılan Muğla sabah saat 07:31'de bu kez 5.5 şiddetindeki depremle sarsıldı. Deprem fırtınası sürerken AFAD, bölgede 12 saatte 131 depremin meydana geldiğini açıkladı.

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 07.31'de ve 14.85 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41.22 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı. Kandilli, Akdeniz’de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 07.31’deki depremin derinliği 9 kilometre olarak ölçüldü. 

Sarsıntılar sürüyor

Ege Denizi'nin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.3, 4.2 ve 3.7 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi. AFAD internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, son sarsıntı saat 11.37'de ve 4.81 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 52.96 kilometre olarak ölçüldü.

Daha öncesinde ise 4.2 büyüklüğündeki bir sarsıntı saat 08.12'de ve 7.26 kilometre derinlikte, 3.7 büyüklüğündeki deprem ise 08.15'te ve 7.13 kilometre derinlikte yaşandı. İki depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 46.07 ve 47.23 kilometre olarak ölçüldü. Datça, saat 12.14'te ise bu kez 4.4 ile sallandı.

Olumsuz bir durum ihbarı alınmadı

AFAD, bölgede 12 saatte 131 depremin meydana geldiğini açıkladı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter'dan Datça'daki 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, "An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir" dedi. 

Datça ilçesi açıklarında dün saat 22.57'de 4,5 ve bugün saat 02.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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