Adli tatil ne zaman bitiyor 2021 adli tatilde görülecek davalar hangisi?

Adli tatil süreci 20 Temmuz 2021 tarihinde başladı. Adli tatil her yıl olduğu gibi ağustos sonunda tamamlanacak. Peki, 2021 adli tatil ne zaman bitecek ve hangi davalara bakılacak? İşte, adli tatil süresi hakkında ayrıntılı bilgiler.

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Adli tatil süreci 20 Temmuz 2021 tarihinde başladı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’nin 25 Haziran 2021 genelgesinde 2021 yılı yıllık ara verme döneminde nöbetçi bırakılacak heyetlerin isimleri açıklandı. Mahkeme ve davaları süren vatandaşlar yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatilin kaç gün süreceğini ve bu sürede hangi davaların görüleceğine odaklandı. Adli tatil her yıl olduğu gibi ağustos sonunda tamamlanacak. Peki, 2021 adli tatil ne zaman bitecek ve hangi davalara bakılacak? İşte, adli tatil süresi hakkında ayrıntılı bilgiler.

Hangi davalar görülecek: 2021 adli tatil bitiş tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatilin başlaması ile adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşecek. Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapacak. Adli tatil 20 Temmuz 2021 tarihinde başladı. Adli tatil her yıl olduğu gibi 31 Ağustos'ta sona erecek.



Ne zaman adli tatil bitecek: Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri yer alıyor.

Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşüyor. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Anayasa Mahkemesi adli tatil kapsamına girmiyor.

Adli tatilde görülen bazı davalar ise şu şekilde;

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar. talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.