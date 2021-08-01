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CNN Türk'ten ayrıldı! Show TV hafta sonu haberlerinin yeni sunucusu bakın kim oldu

CNN Türk'ten ayrıldı! Show TV hafta sonu haberlerinin yeni sunucusu bakın kim oldu

Ciner Medya grubu bünyesinde yayın yapan Show TV’nin hafta sonunu emanet edeceği isim belli oldu.

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Demirören Medya bünyesinde yayın yapan CNN Türk’te hafta içi her gün sabah kuşağında Güne Merhaba programını sunan Duygu Kaya, geçtiğimiz ay kurum ile yollarını ayırmıştı. 32 yaşındaki genç ekran yüzünün yeni adresi Ciner Medya bünyesinde yayın yapan Habertürk olmuştu.

Son zamanlarda hafta sonlarında farklı isimlerle ekrana gelen Show Ana Haber’de flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz ay CNNTürk’ten ayrılarak Ciner Medya Grubu bünyesinde çalışmaya başlayan ünlü ekran yüzü Duygu Kaya, Show TV’nin hafta sonu ana haber sunucusu oldu. Başarılı sunucu, Show TV Hafta Sonu Ana Haber Bülteni ile seyirciyle ilk kez dün akşam buluştu.


Duygu Kaya kimdir?
Lisans eğitimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. İsveç Halmstad University'de 1 yıl Erasmus programına katıldı. Üniversitede okurken Bolu'da yerel gazetede çalıştı. Mezun olduktan sonra Medya Akademisi'nde diksiyon ve sunuculuk eğitimi aldı. Hürriyet Gazetesi İstihbarat ve Dış Haberler servisinde staj yaptı. İlk kadrosunu Artı 1 TV'de 2013 yılında muhabir olarak aldı. Daha sonra Habertürk ailesine katıldı ve burada 3 yıl muhabir olarak çalıştı. Siyasetten ekonomiye, sağlıktan kültür sanata pek çok branşta haber ve canlı yayın yaptı. 2018 yılı Nisan ayında Kanal D Haber’e transfer oldu. Burada da yine insan hikayesi ağırlıklı haberler yaptı. Aynı yılın Ağustos ayında CNN TÜRK ailesine katıldı. Gece Haberleri ve Hafta Sonu Güne Merhaba'yı sundu. 

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