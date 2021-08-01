BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24
HABER /  GÜNCEL

CHP'li vekil Bakan Süleyman Soylu'ya: Jandarma helikopterleri nerede?

CHP'li vekil Bakan Süleyman Soylu'ya: Jandarma helikopterleri nerede?

TÜRKİYE'nin dört bir yanında süren yangınlarda 'uçak' tartışması sürerken, muhalefetten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Jandarma'nın elindeki yangın söndürme helikopterleri nerede?" sorusu geldi

Abone ol

Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında süren orman yangınları, yangınla mücadeledeki sorunları da gündeme getirdi. Türk Hava Kurumu'nun elindeki uçakların neden kullanılmadığı konusu kamuoyunda tartışmalara yol açarken, muhalefetten bir iddia daha geldi. 

CHP'li Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Jandarma'nın elindeki yangın söndürme helikopterleri nerede?" diye sordu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan, kiralama yapılan Mi 17 helikopterlerin aynısından Jandarma’da da 19 adet mevcut olduğunu ve hepsinin faal olarak uçtuğunu belirtti. CHP'li vekil Bakan, Soylu'ya, "Hepsinde yangın tertibatı da mevcut" diyerek "Bu helikopterler şu an neredeler?" diye sordu

CHP'li vekil Murat Bakan şu ifadeleri kullandı:

Birkaç soru da Süleyman Soylu’ya soracağız! Bu kiralama yapılan helikopterlerin aynısından Jandarma’da da 19 adet mevcut (Mİ 17) ve hepsi faal olarak uçuyor. Ayrıca hepsinde yangın tertibatı da mevcut. Bu helikopterler şu an neredeler?

Yangın söndürme helikopterlerinin altına takılan bambi bucket’ler de jandarmanın depolarında mevcut üstelik. 2005 yılına kadar yangınlarda kullanılan helikopterler ve teknik personel tecrübesi ile yangınlara müdahale edebilecek bir güce sahip...

Bu olanakların hepsi ile Türkiye yangın söndürme filosunu kurabilir, gelenler bunlara eklenebilir. Aynı tip hava aracı ile devam edilirse parça sıkıntısı da yaşanmaz...

Bunların yanında yangın olan bölgelerde çok ciddi biçimde yakıt ihtiyacı oluyor. Sivil imkanlar bunu karşılamakta zorlanırken TSK ve Jandarma envanterinde 10’larca yakıt tankeri dolu vaziyette üslerde bekleyerek yangınları televizyon ekranlarından takip ediyorlar!

Manavgat’ta küçücük bir piste aynı anda 8, 9 helikopter iniyor, ikmal yapmak için sıra bekliyorlar. Tankerler yetiştiremiyor. Bunlara destek olunsa yangına daha hızla müdahale edilebilecek. Neden bu organizasyonlar yapılamıyor? Bu sorulara cevap verilmeli!

Şunu da belirtelim; Ellerini ovuşturarak yanan orman alanlarından kendilerine rant devşirme hayalinde olanlar akıllarından dahi geçirmesinler! Halka ve ülkeye ihanet olarak gördüğümüz bu talan girişimlerine izni vermeye niyetlenenler de gözümüzün üstlerinde olduğunu bilsinler!

ÖNCEKİ HABERLER
Kuşadası Belediyesi yangınzedeler için yardım kampanyası başlattı
Kuşadası Belediyesi yangınzedeler için yardım kampanyası başlattı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Necdet Güvenç eşi Okan Bilgütay ve kızı Müjde kimdir? Necdet Güvenç gençliği
Necdet Güvenç eşi Okan Bilgütay ve kızı Müjde kimdir? Necdet Güvenç gençliği
Bakan Ersoy'dan 'ormanlarda yapılaşma yetkisi' iddiası: Düzenleme 39 yıl önce çıkarıldı
Bakan Ersoy'dan 'ormanlarda yapılaşma yetkisi' iddiası: Düzenleme 39 yıl önce çıkarıldı
İsrail, son kullanma tarihi dolacak 80 bin Kovid-19 aşısını imha edecek
İsrail, son kullanma tarihi dolacak 80 bin Kovid-19 aşısını imha edecek
3 gündür sürüyordu! Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı
3 gündür sürüyordu! Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı
KPSS saat kaçta başlıyor kaç dakika sürecek KPSS sınavı ne zaman biter?
KPSS saat kaçta başlıyor kaç dakika sürecek KPSS sınavı ne zaman biter?
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Bu Vatan için bedel ödemeye hazırız”
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Bu Vatan için bedel ödemeye hazırız”
Mete Gazoz hasta mı hastalığı nedir? Mete Gazoz anne ve babası kimdir?
Mete Gazoz hasta mı hastalığı nedir? Mete Gazoz anne ve babası kimdir?
Batıda salgın, doğuda kuraklıktan şikâyet var! AK Partili vekiller sahada
Batıda salgın, doğuda kuraklıktan şikâyet var! AK Partili vekiller sahada