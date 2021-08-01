Bakan Ersoy'dan 'ormanlarda yapılaşma yetkisi' iddiası: Düzenleme 39 yıl önce çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ormanlarda yapılaşma yetkisinin Bakanlığa verilmesinin, 3 bakanlığın uhdesindeki yetkinin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sınırlandırılmasından ibaret olduğunu ve söz konusu düzenlemenin 39 yıl önce çıkarıldığını bildirdi.

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Bakan Ersoy, Twitter'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bu düzenleme bugün değil, 1982 yılında çıkarılan kanun ile 3 bakanlığın uhdesinde 39 yıldır var olan yetkinin, uzmanlığı gereği Bakanlığımızla sınırlandırılmasından ibarettir. Birlik ve beraberlik gerektiren bu günlerde konuyu çarpıtmanızı doğru bulmuyorum."