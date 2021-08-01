BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24
HABER /  GÜNCEL

Bakan Ersoy'dan 'ormanlarda yapılaşma yetkisi' iddiası: Düzenleme 39 yıl önce çıkarıldı

Bakan Ersoy'dan 'ormanlarda yapılaşma yetkisi' iddiası: Düzenleme 39 yıl önce çıkarıldı

 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ormanlarda yapılaşma yetkisinin Bakanlığa verilmesinin, 3 bakanlığın uhdesindeki yetkinin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sınırlandırılmasından ibaret olduğunu ve söz konusu düzenlemenin 39 yıl önce çıkarıldığını bildirdi.

Abone ol

Bakan Ersoy, Twitter'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bu düzenleme bugün değil, 1982 yılında çıkarılan kanun ile 3 bakanlığın uhdesinde 39 yıldır var olan yetkinin, uzmanlığı gereği Bakanlığımızla sınırlandırılmasından ibarettir. Birlik ve beraberlik gerektiren bu günlerde konuyu çarpıtmanızı doğru bulmuyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
KPSS kaçta başlıyor ne zaman bitecek? KPSS 2021 sınav süresi bitişi
KPSS kaçta başlıyor ne zaman bitecek? KPSS 2021 sınav süresi bitişi
İsrail, son kullanma tarihi dolacak 80 bin Kovid-19 aşısını imha edecek
İsrail, son kullanma tarihi dolacak 80 bin Kovid-19 aşısını imha edecek
KPSS saat kaçta başlıyor kaç dakika sürecek KPSS sınavı ne zaman biter?
KPSS saat kaçta başlıyor kaç dakika sürecek KPSS sınavı ne zaman biter?
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Bu Vatan için bedel ödemeye hazırız”
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Bu Vatan için bedel ödemeye hazırız”
Batıda salgın, doğuda kuraklıktan şikâyet var! AK Partili vekiller sahada
Batıda salgın, doğuda kuraklıktan şikâyet var! AK Partili vekiller sahada
Gürcistan'dan Türkiye’ye orman yangını desteği! 'Her türlü yardıma hazırız'
Gürcistan'dan Türkiye’ye orman yangını desteği! 'Her türlü yardıma hazırız'
Mete Gazoz aslen nereli kaç yaş yaşında Mete Gaziz hasta mı?
Mete Gazoz aslen nereli kaç yaş yaşında Mete Gaziz hasta mı?
Tokyo 2020'de Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat madalyasını garantiledi
Tokyo 2020'de Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat madalyasını garantiledi
Olay yeri Gaziantep! Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti
Olay yeri Gaziantep! Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti
Milli güreşçi Rıza Kayaalp yarı finale yükseldi
Milli güreşçi Rıza Kayaalp yarı finale yükseldi