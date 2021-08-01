BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24
HABER /  DÜNYA

Gürcistan'dan Türkiye’ye orman yangını desteği! 'Her türlü yardıma hazırız'

Gürcistan'dan Türkiye’ye orman yangını desteği! 'Her türlü yardıma hazırız'

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, orman yangınları nedeniyle Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek, Gürcistan’ın Türkiye'ye her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.

Abone ol

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Türkiye'nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle taziye mesajı paylaştı.

"En içten taziyelerimi iletiyorum'' 
Garibaşvili mesajında, Gürcistan'ın gerekirse yangınlarla mücadeleye destek ve komşu devlete yardım sağlamaya hazır olduğunu kaydederek, “Dost ülkemiz ve stratejik ortağımız olan Türkiye'nin güney bölgelerinde meydana gelen büyük çaplı orman yangınlarını yakından takip ediyoruz. Can kaybı ve ülkeye değen zarar nedeniyle dostumuz Türkiye'ye en içten taziyelerimi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

"Her türlü yardıma hazırız''
Gürcistan’ın bu zor zamanda Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade eden Garibaşvili, Gürcistan hükümeti adına komşu Türkiye'ye her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tokyo 2020'de Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat madalyasını garantiledi
Tokyo 2020'de Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat madalyasını garantiledi
Olay yeri Gaziantep! Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti
Olay yeri Gaziantep! Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti
'Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, Erdoğan kabul etti' iddiası! Yerini 2 isim var
'Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, Erdoğan kabul etti' iddiası! Yerini 2 isim var
TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Aşısız çalışan kalmaması için genelge gönderdik
TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Aşısız çalışan kalmaması için genelge gönderdik
3 şehirde 9 noktada orman yangınları sürüyor! 'Nefes almakta zorlanıyoruz'
3 şehirde 9 noktada orman yangınları sürüyor! 'Nefes almakta zorlanıyoruz'
Muğla Datça beşik gibi sallanıyor! Datça 5.5 büyüklüğünde sallandı
Muğla Datça beşik gibi sallanıyor! Datça 5.5 büyüklüğünde sallandı
Ankara'da kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuk apartmanın sığınağında bulundu
Ankara'da kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuk apartmanın sığınağında bulundu
 Anız yangını rüzgarın etkisiyle devasa boyuta ulaştı! Ekili alanlar zarar gördü
 Anız yangını rüzgarın etkisiyle devasa boyuta ulaştı! Ekili alanlar zarar gördü
Edirneli vatandaş Yunanistan sınırından açılan ateşle öldürüldü
Edirneli vatandaş Yunanistan sınırından açılan ateşle öldürüldü
Bakan Pakdemirli Türkiye'de çıkan yangınlarla ilgili son durumu paylaştı
Bakan Pakdemirli Türkiye'de çıkan yangınlarla ilgili son durumu paylaştı