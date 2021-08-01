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Diyarbakır anneleri evlatlarını terörün pençesinden kurtarmakta kararlı

Diyarbakır anneleri evlatlarını terörün pençesinden kurtarmakta kararlı

Annelerden Mevlüde Üçdağ, mücadelede kararlılık vurgusunda bulunarak, "Tek bir evlat dağda kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

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Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 698. gününde sürüyor.

Anne Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan için eylem yaptığını söyledi.

"Bu eylemde 'Zafer annelerin olacak.' dedik. PKK'dan kurtardığımız çok sayıda evlatla zafer bizim oldu." ifadesini kullanan Üçdağ, evlatları için mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

Üçdağ, "Tek bir evlat dağda kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. HDP'den çocuğumu isteyeceğim. Çünkü HDP çocuğumu kandırıp, PKK'ya teslim etti." dedi.

Oğluna seslenen Üçdağ, "Oğlum onların elinden kaç, güvenlik güçlerine teslim ol." diye konuştu.

"Çocuğumuz gelene kadar buradan gitmeyeceğiz"
Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eylem yapan baba Nurettin Ödümlü de evladından 8 yıldır haber alamadığını belirtti.

Ödümlü, "HDP'den çocuğumuzu istiyoruz. HDP çocuklarımızı götürdü. Çocuğumuz gelene kadar buradan gitmeyeceğiz." diye konuştu.

Evladına duyduğu özlemi dile getiren Ödümlü, "Oğlum dayanacak halimiz kalmadı. Güvenlik güçlerine teslim ol." şeklinde konuştu.

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