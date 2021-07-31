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Yangın bölgesi Muğla'da korkutan deprem! AFAD'dan son dakika açıklaması

Yangın bölgesi Muğla'da korkutan deprem! AFAD'dan son dakika açıklaması

Yangın felaketinin sürdüğü Muğla deprem korkusu yaşadı. AFAD'dan yapılan açıklamada kentte 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

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Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 22.57'de ve 6,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,9 kilometre olarak ölçüldü.

Olumsuz bir durum yok
AFAD'dan depremin ardından yapılan bilgilendirmede ise, "Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

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