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Kılıçdaroğlu: Halkımızın kardeşliğini bozma çabanıza izin vermeyeceğiz

Kılıçdaroğlu: Halkımızın kardeşliğini bozma çabanıza izin vermeyeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'nın Meram ilçesinde, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 7 kişi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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"Konya’dan korkunç bir katliam haberi aldık." diyen Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"En kıymetli varlığımız Türk-Kürt kardeşliğidir. Ülkemizin çok yükü var biliyorum; kardeş olanların beli bükülür, gönlü bükülmez. Kendini derin devlet olarak görme gafletine düşen çetelere sesleniyorum: Halkımızın kardeşliğini bozma çabanıza kesinlikle izin vermeyeceğiz!"

CHP lideri ayrıca, "Bu ülkenin geleceği için mücadele edecek milyonlarca Kuvay-i Milliyeci, vatansever var. Bu ülkeyi sokakta bulmadık biz. Bu iktidar da yolcudur! Ancak devletimiz bakidir ve devletimizi tüm kurumlarıyla birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Kardeşçe yaşadık ve yaşayacağız." dedi.

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