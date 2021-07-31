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İstanbul'da yapılan aşı sayısı! Vali Ali Yerlikaya paylaştı

İstanbul'da yapılan aşı sayısı! Vali Ali Yerlikaya paylaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte aşılamaya dair güncel verileri paylaştı. Vali Yerlikaya, İstanbul'da 30 Temmuz itibarıyla 13 milyon 295 bin 990 doz aşı yapıldığını aktardı.

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Vali Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 30 Temmuz itibarıyla 13 milyon 295 bin 990 doz aşı yapıldığını bildirdi. Vali Yerlikaya, 'Haydi Sultanbeyli, Arnavutköy ve Sultangazi aşı oranımızı yükseltelim' dedi.

İstanbul’da yapılan toplam COVID-19 aşı sayısına ilişkin Vali Yerlikaya, "Birinci doz 7 milyon 648 bin 991, ikinci doz 4 milyon 953 bin 361, üçüncü doz 693 bin 638, toplam 13 milyon 295 bin 990 doz aşı yapıldı. Dün yapılan 240 bin 36 doz aşının 56 bin 766 dozu ilk kez aşı olanlar. İfadelerini kullandı.

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