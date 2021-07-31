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Hüseyin Avni Coş, Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı

Hüseyin Avni Coş, Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı

Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş dün akşam geçirdiği kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti. Hüseyin Avni Coş için ikindi vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Coş'un Türk Bayrağı'na sarılı naaşı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tören mangası tarafından Fatih Camii'ne getirildi.

Coş'un naaşının başında tören mangası nöbet tuttu. Cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Mustafa Yavuz, Hüseyin Avni Coş'un kardeşi Abdullah Coş, Hüseyin Avni Coş'un sevenleri ve yakınları katıldı. Coş'un yakınları taziyeleri kabul etti.

Zaman zaman ayakta durmakta zorlanan yakınları, gözyaşlarını tutamadı. Cenaze namazını İl Müftü Yardımcısı Mustafa Yavuz kıldırdı. Cenazeye katılanlardan helallik istendi.

Hüseyin Avni Coş, cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.

Darbecilere karşı sözleriyle hatırlanıyordu

Hüseyin Avni Coş, 15 Temmuz'da gözaltına alınan askerlere "Millete nasıl ateş ettiniz? Siz Türk askeri değil misiniz, kanunsuz emirden haberiniz yok mu?" diyerek tepki göstermişti.

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