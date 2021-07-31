Yangının çıktığı yerden elinde pet şişe içinde tinerle kaçarken yakalandı

BİLECİK’te çıkan ve zamanında müdahale ile ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangının şüphelesi yakalandı. Pet şişe içerisinde tinerle kaçtığı iddia edilen 43 yaşındaki Erkan A, adliyeye sevk edildi.

Abone ol

ilecik-Vezirhan D-100 karayolu üzerindeki Abdalderesi mevkiinde dün başlayan yangın korku dolu anlara neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen söndürme ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alınan alevler, hemen yakınlardaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Görgü tanıkları yakaladı

Yangının ilk çıktığı anlarda bölgede bulunan bazı görgü tanıkları, alevlerin ilk yükselmeye başladığı anlarda, araziden bir kişinin kaçtığını ihbar etti. Bunun üzerine Jandarma ekipleri, yaptıkları inceleme ve çalışmalar sonucu Erkan A, isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Erkan A'nın üzerinden pet şişe içerisinde yanıcı madde olan tiner çıktığı belirtildi. Zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.