Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde! Yapılacak destekleri tek tek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde incelemelerde bulunuyor. Yaptığı açıklamada bölgeye acil ihtiyaçlar için 50 milyon gönderildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan diğer yapılacak yardımları tek tek açıkladı. Sabotajla ilgili iddialara da cevap verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan incelemelerde bulunmak için yangın bölgesine gitti. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki çalışmalar hakkında brifing alan Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle bölgeyi inceledi.

İncelemelerinin ardından basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgeye yapılacak destekleri açıkladı. Kira yardımı, borçların ötelenmesi, yeni evlerin yapımı başta olmak üzere pek çok destek sağlanacak. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kira yardımı yapılacak

Genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettik. Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir.

Şunu açık ve net söylemek durumundayım. Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak.

Vergiler, borçlar ertelenecek evler yapılacak

Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek. 1 yıl içerisinde afet bölgesindeki evler, yöresel mimariye uygun şekilde tüm müştemilatı ile tamamlanacak.

İlk tespitlere göre 16 mahallemiz yangından zarar görürken bazı mahalleler boşaltıldı. Hasar gören konutlarla ilgili tespitler ışığında gereken çalışmalar yürütülecektir.

Elektrik sıkıntısı yaşanan 35 köyden, tedbiren kesintisi süren 12'si hariç diğerlerine elektrik verilmiştir. Çadırdan beslenmeye her türlü araç gereç afetzedelerin emrine sunulmuştur. Anayasa'mızın 169. maddesine göre, yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır.

Yanan her yeri ağaçlandırmak da en başta görevimizdir. Hamdolsun yangınların çoğu kontrol altına alınmıştır.

THK uçak sıkıntısı

Uçak sıkıntısının ana sebebi uzun yıllardır bu görevi yürüten Türk Hava Kurumu'nun filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır.

Bölgedeki yangınlarda 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yangından etkilenen 334 vatandaşımıza tıbbi müdahaleler derhal yapılmış ve hemen hepsi taburcu edilmiştir.

Son üç günde 4 bin personel, 6 uçak, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 9 İHA, 660 arazöz, 65 iş makinesi, 117 itfaiye aracı, 31 ambulans görev yapmıştır.

Onların yakasına yapışıp cezalandırmak boynumuzun borcu

Bu vatanı ateşe verecek kadar ülkemize milletimize ihanet içine girenler varsa onların yakasına yapışıp en ağır şekilde cezalandırılmalarını sağlamak boynumuzun borcudur.

Her zaman olduğu gibi birileri milletin yüreğindeki yangını kısır çekişmelerine meze yapmanın gayreti içinde düşmüştür. Bu, siyaset konusu yapılacak bir mesele değildir.

Orman teşkilatımız dünyanın en iyilerinden kabul edilir. Herkesi, şehitler verme pahasına ormanlarımızı koruyan bu teşkilatın mücadelesine saygı duymaya davet ediyorum.

Tedbirsiz ateş yakılmamalı

Tüm vatandaşlarımızı, ormanlarımızın korunması, tedbirsiz ateş yakılmaması, yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi hususunda dikkatli olmaya devam ediyorum.