İzmir'e göktaşı düştü! Uzman isim uyardı: Bu daha başlangıç devamı gelecek

Türkiye'de saat 01:45 sıralarında İzmir ve çevre illerde cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntüler heyecanlandırdı. Göktaşı (meteor) düşmesi olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili ​Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal konuştu: "24 Temmuz'da başlayan perseid meteor yağmuru 24 Ağustos'a kadar devam edecek. Önümüzdeki günlerde bu sayı artacak" dedi.

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İzmir ve çevre illerde Twitter kullanıcıları yüksek ses ve ışık görüldüğünü öne sürdü. Konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Kullanıcılar paylaştıkları fotoğrafla çok sayıda twitt attı.

Ünlü oyuncu Berna Laçin de meteorun düşüşünü Bodrum'da gördüğünü ifade ederek, "Bodrum, gökyüzünde kayan o gördüğüm dev şeyi gördün mü?" ifadelerini kullandı.

Bu daha başlangıç, önümüzdeki günlerde artacak

​Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal ise olayın perseid meteor yağmurundan bir parça olduğunu söyledi. Dal, "24 Temmuz'da başlayan perseid meteor yağmuru 24 Ağustos'a kadar devam edecek. Önümüzdeki günlerde bu sayı artacak" dedi. İzmir'den görülen gök taşının yeryüzüne inmediğini vurgulayan Dal, gökyüzünde parçalandığını dile getirdi.

13-14 Ağustos'ta zirveye çıkacak

Meteor yağmurunun 13-14 Ağustos'ta maksimum seviyeye ulaşacağının altını çizen Dal, "Bu meteor yağmurunun başlangıcında ve bitişinde saatte 5-10 tane göktaşını görebileceğiz. Ancak 13-14 Ağustos'ta saatte 60'a yükselecek. Tam bir görsel şölen olacak. Saat 22:00'den sonra gökyüzüne bakmak gerekiyor" diye konuştu.

İşte İzmirlilerin paylaştığı Tweet mesajlarından bazıları...

-İzmir ve çevresine büyük bir #meteor düştüğü bildiriliyor.. Yüksek ses ve ışıktan bahsediyor herkes, gören var mı?

-İzmir'e meteor düştüğü iddia ediliyor.

-#meteor evde otururken eşim dedi ki deprem mi oldu yoksa bir yer mi patladı, sonra bir duyduk ki meteor düşmüş İzmir'e, nasıl duyduk sesi belli değil

-Bi meteor düşmediği kalmıştı, iki gündür o da oldu. Acaba sırada ne var?

-İyi misiniz, cidden meteor mu düştü?

-İzmir'e meteor düşmüş daha neler olacak?