İngiltere'nin bilim kurulu korkuttu! Süper mutant geliyor 100 kişiden 35'i ölecek

Koronavirüsün MERS kadar tehlikeli olabileceği tüm mutantların birleşip 100 kişiden 35'inin ölümüne sebep olabileceği açıklandı.

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İngiltere'de hükümete danışmanlık yapan bilim kurulu üyeleri, şu an dünyada dolaşımda olan Alfa, Beta, Delta ve Gama gibi daha bulaşıcı ve ölümcül varyantların birkaçının birleşmesiyle bir "süper varyant"ın ortaya çıkabileceği konusunda uyardı. Uzmanlar, bu yeni varyantın yüzde 35'lik bir ölüm oranına sahip olan MERS kadar ölümcül olabileceğini söyleyerek, dünyadaki aşılanma hızının artması ve tedbirlerin sıkılaştırılması çağrısında bulundu.

İngiltere’de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) tarafından yeni yayımlanan belgeler, gelecekteki ortaya çıkan yeni bir koronavirüs varyantının yüzde 35'lik bir ölüm oranına sahip olan MERS kadar ölümcül olabileceği konusunda uyardı.

Hükümete danışmanlık yapan bilim insanları, çok da uzak olmayan bir gelecekte ortaya çıkabilecek potansiyel senaryoları inceleyen bir makalede süper mutant tehdidini açıkladı.

Uzmanlar, Beta varyantının daha bulaşıcı Alfa, Gama veya Delta varyantlarıyla birleşmesi halinde gelecekteki ortaya çıkabilecek aşılara dirençli olabileceğini söyledi. “Rekombinasyon” olarak bilinen bu süreç ise artan ölüm oranları nedeniyle sağlık sistemlerinin zorlanmasına yol açabileceği belirtildi.

Araştırmacılar, aynı zamanda İngiltere'nin şu anki üçüncü pandemi dalgasından çıkar gibi göründüğü için hükümetin 'kayıtsız olmaması gerektiği' konusunda uyarıda bulundu.