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İstanbul'da feci kaza! Gülhane'de tramvay elektrik direğine çarptı raydan çıktı

İstanbul'da feci kaza! Gülhane'de tramvay elektrik direğine çarptı raydan çıktı

İstanbul'da faciadan kıl payı dönüldü. Eminönü yolunda giden tramvay Gülhane yakınında elektrik direğine çarpıp raydan çıktı.

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Bağcılar-Eminönü seferini yapan tramvay, Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı. Elektrik direği yola devrilirken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bağcılar-Kabataş arasında hizmet veren tramvay, Gülhane mevkisinde raydan çıkarak elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralı bulunmazken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışması sürüyor.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından, kaza nedeniyle seferlerin, Bağcılar-Sultanahmet ile Kabataş-Sirkeci arasında yapıldığını duyurdu.

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