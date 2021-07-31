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Fahrettin Altun'dan orman yangınlarıyla ilgili bazı medya kuruluşlarına tepki

Fahrettin Altun'dan orman yangınlarıyla ilgili bazı medya kuruluşlarına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bazı medya kuruluşlarının dezenformasyon ve algı operasyonlarını yürüten “ağ”a dahil olduklarını da üzülerek görüyoruz. Reyting uğruna ya da ideolojik saiklerle yapılan yayıncılığın oluşturacağı tahribata karşı medya kurumlarımızı da sorumlu davranmaya davet ediyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda medya kurumlarını sorumlu davranmaya davet etti.

Altun mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Hepimizin içini yakan ve devletimizin tüm imkanlarıyla etkin şekilde mücadele ettiği orman yangınlarını fırsat bilen birtakım kötücül odakların özellikle sosyal medyada giriştikleri sistematik dezenformasyon, provokasyon ve algı operasyonlarının dozunu artırdığına şahit oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi ülkemiz dünyanın sayılı itfaiye örgütlerinden birine sahiptir. Devletimiz ve ilgili kurumlarımız ilk andan itibaren tam bir seferberlik içinde yangınların kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için var gücüyle çalışmaktadır.
Orman yangınlarıyla mücadelemizi ideolojik saiklerle karalamaya çalışanlar, yalan haberlerle aynı zamanda “toplumsal fay hatlarını” tetiklemeyi amaçlıyorlar. Milletimiz bu tür sosyal medya kışkırtmalarına karşı uyanıktır ve sağduyuludur.
Hem yangınla hem de bu tür sistematik dezenformasyon ve algı operasyonlarıyla mücadelede devletin ilgili bütün kurumları görevinin başındadır. Açılan sahte hesapların arkasına gizlenerek milletimizi kışkırtmak isteyenler şüphesiz hukuk önünde hesap verecekler.
Bazı medya kuruluşlarının dezenformasyon ve algı operasyonlarını yürüten “ağ”a dahil olduklarını da üzülerek görüyoruz. Reyting uğruna ya da ideolojik saiklerle yapılan yayıncılığın oluşturacağı tahribata karşı medya kurumlarımızı da sorumlu davranmaya davet ediyoruz."

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