Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik: Tarihi ayağa kaldırdın

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye tarihinde ilk kez okçulukta altın madalya kazanan Mete Gazoz'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan okçulukta altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik ederek "Tarihi ayağa kaldırdın" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu aracılığıyla tarihi zafer sonrası Mete Gazoz ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gözlerinden öpüyorum Mete. Bizleri çok duygulandırdın. Adeta tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Türk Milletinin okçu bir torunu olarak tarihi bir başarı aldın. Son atışları gözlerim dolu bir şekilde izledim. Annene, babana seni yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye'de seninle görüşüp konuşacağız. Allah devamını nasip etsin, puanlarımızı arttırsın." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler klasik yay bireyselde altın madalya kazanan Mete Gazoz'un tarih yazdığını söyledi.

Final müsabakasını yerinde takip eden Kasapoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020'de ilk altın madalyayı elde ettiklerini anlatarak, "Bu madalyayı da Mete tarih yazarak getirdi. İnşallah yolumuz açık. Gözümüz aydın olsun, tüm milletimize selam olsun. İnşallah yeni madalyalarla bu aziz milleti sporcularımız sevindirmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Spor psikoloğu istedi, Bakan Kasapoğlu maçı tribünden izlemedi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor psikoloğunun önerisi üzerine karşılaşmayı tribünden seyretmedi. Karşılaşma öncesi Yumenoshima Okçuluk Alanı'na gelen Bakan Kasapoğlu, psikolog Cem Doğuhan Gizep'in önerisi üzerine tribüne çıkmadı. Kasapoğlu, karşılaşmayı kapalı bir alanda takip etti. Mete Gazoz'un bugünkü karşılaşmalarını Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de yerinde izledi.