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Yangın Alanya'ya sıçradı mahalleler tahliye ediliyor! Belediye başkanı gelmeyin diyor

Yangın Alanya'ya sıçradı mahalleler tahliye ediliyor! Belediye başkanı gelmeyin diyor

ANTALYA Manavgat'ta başlayan yangın şimdi de Alanya'ya ulaştı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel halkı uyararak bölgeyi boşaltmaya çalıştıklarını belirterek, "Güzelbağ'da insan yardımıyla yapılabilecek bir mücadele yoktur. Lütfen yardım amacıyla da olsa Güzelbağ'a gelmeyin." dedi.

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Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını Alanya'ya sıçradı. Gündoğmuş'ta bir, Alanya'da iki mahalle tahliye edildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Güzelbağda can ve mal kaybı yaşanmaması için bölgeyi boşaltmaya çalıştıklarını belirterek, "Güzelbağ'da insan yardımıyla yapılabilecek bir mücadele yoktur. Lütfen yardım amacıyla da olsa Güzelbağ'a gelmeyin." dedi.

Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının Güzelbağ Mahallesi'nde rüzgarın da etkisiyle artarak devam ettiğini söyledi.Tüm kurum ve belediye ekiplerinin bölgede bulunduğunu belirten Yücel, 3 uçak, 5 helikopter ve 50'nin üzerinde büyük itfaiye araçlarıyla yangına müdahale edildiğini bildirdi.

Yücel, "Güzelbağda can ve mal kaybı yaşanmaması için bölgenin boşaltılması için mücadele ediyoruz. Güzelbağ'da insan yardımıyla yapılabilecek bir mücadele yoktur. Lütfen yardım amacıyla da olsa Güzelbağ'a gelmeyin. Yardım edecek araç ve ekipler için hem bölgeyi hem de trafiği rahatlatalım." diye konuştu.

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