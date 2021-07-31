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İstanbul Kağıthane'de korkutan yangın! Dumanlar kilometrelerce öteden görüldü!

İstanbul Kağıthane'de korkutan yangın! Dumanlar kilometrelerce öteden görüldü!

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde bir site inşaatta çıkan yangın bölgede kilometrelerce öteden görüldü.

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Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde bir site inşaatının şantiye alanında yangın çıktı. 

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde bir site inşaatının şantiye alanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde bir site inşaatının şantiye alanında yangın çıktı. Yangından yükselen durmanlar kilometrelerce uzaktan görülürken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

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