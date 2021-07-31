BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24
HABER /  POLİTİKA  /  MHP

Devlet Bahçeli'den orman yangınları açıklaması: Sabotaj ihtimalinin üzerine kararlıca gidilmelidir

Devlet Bahçeli'den orman yangınları açıklaması: Sabotaj ihtimalinin üzerine kararlıca gidilmelidir

Orman yangınlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Sadece ormanlar değil yüreğimiz de yandı. Ciğerlerimiz kavruldu. Güney il ve ilçelerimiz diken üstündedir. Sabotaj ihtimalinin üzerine kararlıca gidilmelidir” dedi.

Abone ol

Türkiye'nin kuzey kesimi aşırı yağışlardan kaynaklanan sel ve heyelan felaketleriyle mücadele ederken, özellikle Ege ve Akdeniz bölgeleri aşırı sıcağın bunaltıcı etkisiyle mücadele ediyor.

Bahçeli Türkgün gazetesine konuştu gündemin ilk sırasındaki orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Orman yangınlarıyla ilgili soruya Bahçeli, şunları söyledi:

"En acımasız biçimde cezalandırılmalıdır"

"Yangınlarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Yaralarımız sarılacaktır, mağduriyetler giderilecektir, küle dönen orman alanları daha da yeşillendirilecek, buralara eskiye nazaran daha fazla ağaç dikilecektir, ancak kundakçılar, hainler, vandallar yaptıklarının bedelini çok ağır ödeyeceklerdir.

Sadece ormanlar değil yüreğimiz de yandı. Ciğerlerimiz kavruldu. Güney il ve ilçelerimiz diken üstündedir. Sabotaj ihtimalinin üzerine kararlıca gidilmelidir. Ormanlarımızı yakanlar en ağır şekilde, en acımasız biçimde cezalandırılmalıdır.

Orman yakmakla insan canına kıymak aynıdır. İnsan ve doğa katillerine hayat zindan edilmelidir. Devletin nefesi canilerin ensesindedir. İnanıyorum ki, devam eden soruşturmaların neticesinde her şey netlik kazanmış olacaktır. Yeşile, ağaca, orman canlılarına kıyanların insan olması mümkün değildir.

Özellikle Antalya, Kayseri, Kütahya, Osmaniye, Adana, Muğla, Mersin başta olmak üzere; il ve ilçelerimizde meydana gelen yangın felaketlerinden zarar gören vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun diyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'daki 7 kişinin öldürüldüğü katliamda savcılıktan açıklama!
Konya'daki 7 kişinin öldürüldüğü katliamda savcılıktan açıklama!
MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan'dan Konya'daki katliamla ilgili açıklama
MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan'dan Konya'daki katliamla ilgili açıklama
Türkiye 4 gündür yanıyor! Yangınlarda son durum ne? 10 ayrı noktada yangın devam ediyor
Türkiye 4 gündür yanıyor! Yangınlarda son durum ne? 10 ayrı noktada yangın devam ediyor
Milli okçu Mete Gazoz finale çıktı! Olimpiyatta tarihi başarı
Milli okçu Mete Gazoz finale çıktı! Olimpiyatta tarihi başarı
Peru'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu
Peru'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu
Konyaspor Manavgat'ı yeşillendirecek
Konyaspor Manavgat'ı yeşillendirecek
Almanya'da camiye bombalı saldırı hazırlığında yakalanan naziye ceza
Almanya'da camiye bombalı saldırı hazırlığında yakalanan naziye ceza
Bakan Bekir Pakdemirli yangında kullanılan araçları açıkladı: ABD'den sonra Türkiye'de var
Bakan Bekir Pakdemirli yangında kullanılan araçları açıkladı: ABD'den sonra Türkiye'de var
Göçmenlere suya zam isteyen Tanju Özcan şimdi referandum istedi
Göçmenlere suya zam isteyen Tanju Özcan şimdi referandum istedi
Kemal Kılıçdaroğlu: Yangın söndürme helikopterleri yangını büyütüyor
Kemal Kılıçdaroğlu: Yangın söndürme helikopterleri yangını büyütüyor