BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sakarya Kaynarca'da tamir icin girdiği minibüsün altında feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya Kaynarca'da tamir icin girdiği minibüsün altında feci şekilde can verdi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde onarım için krikoyla kaldırdığı minibüsün altına giren ve krikonun boşalması sonrasında altında kalarak yaralanan 26 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, Kaynarca ilçesi Ziahmet Abdurrahmanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Emre Kotan, minibüsünün onarımını yapmak için kriko yardımıyla aracı kaldırarak altına girdi.

Onarım esnasında krikonun boşalması neticesinde ise altında kalarak ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Kaynarca İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan 26 yaşındaki Kotan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangın alanları afet bölgesi ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangın alanları afet bölgesi ilan edildi
Devlet Bahçeli'den orman yangınları açıklaması: Sabotaj ihtimalinin üzerine kararlıca gidilmelidir
Devlet Bahçeli'den orman yangınları açıklaması: Sabotaj ihtimalinin üzerine kararlıca gidilmelidir
MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan'dan Konya'daki katliamla ilgili açıklama
MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan'dan Konya'daki katliamla ilgili açıklama
A Milli Kadın Voleybol Takımı Arjantin'i yenip çeyrek finale yükseldi
A Milli Kadın Voleybol Takımı Arjantin'i yenip çeyrek finale yükseldi
Milli okçu Mete Gazoz tarihimizde ilki başardı! Olimpiyatlarda altın madalyayı kazandık
Milli okçu Mete Gazoz tarihimizde ilki başardı! Olimpiyatlarda altın madalyayı kazandık
Dünya Sağlık Örgütü başkanı kötü haberi verdi: Yüzde 80'e dayandı
Dünya Sağlık Örgütü başkanı kötü haberi verdi: Yüzde 80'e dayandı
Peru'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu
Peru'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu
Konyaspor Manavgat'ı yeşillendirecek
Konyaspor Manavgat'ı yeşillendirecek
Almanya'da camiye bombalı saldırı hazırlığında yakalanan naziye ceza
Almanya'da camiye bombalı saldırı hazırlığında yakalanan naziye ceza
Bakan Bekir Pakdemirli yangında kullanılan araçları açıkladı: ABD'den sonra Türkiye'de var
Bakan Bekir Pakdemirli yangında kullanılan araçları açıkladı: ABD'den sonra Türkiye'de var