BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24
HABER /  SPOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı Arjantin'i yenip çeyrek finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı Arjantin'i yenip çeyrek finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin'i 3-0 yenerek, olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Abone ol

A Milli Kadın Voleybol Takımı olimpiyatlarda gururumuz oldu. Tokyo 2020'deki dördüncü maçında Arjantin'i 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, son maça kalmadan gruptan çıkmayı garantiledi. Sultanlar tarihinde ilk kez olimpiyatlarda çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Maça servis hatalarıyla başlayan milliler, file üstünde de etkisiz kaldı ve 5-2 geriye düştü. Zehra ve Hande ile bloktan sayılar bulan milli takım, 10-9 ile skoru lehine çevirmeyi bildi. Milliler, servisteki hatalarını düzeltemedi ve 17-16 geriye düştü. Eda ve Zehra ile sayılar bulan milli takım, seti 25-23 kazandı.

Ebrar'ın fileden uzak kalmasıyla rakip bloklarını aşmakta zorlanan milli takım ikinci setin başında 7-6 geriye düştü. Bu oyuncuyu file önüne çektikçe sayı bulan milliler, Hande ve Eda ile üstünlük kurmasını bildi ve 16-13 ile skoru lehine çevirdi. Zehra ve Ebrar'ı çaprazda iyi kullanan Türkiye, bu seti de 25-20 kazanarak 2-0 öne geçti.

A Milli Takım, 3. sete de 3-0 geride başlayan milli takım, çabuk toparlandı ve 7-6 üstünlük yakaladı. 15-14 geriye düştükten sonra çaprazda Eda ile sayı bulan Türkiye, seti 25-18 kazandı.

Salon: Ariake Arena

Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Hamid Alrousi (Birleşik Arap Emirlikleri)

Arjantin: Rodriguez, Mayer, Nizetich, Farriol, Mercado, Bulaich, Fortuna, Germanier, Nosach, Lazcano

Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Meryem Boz, Naz Aydemir Akyol

Setler: 23-25, 20-25, 25-18

Süre: 27, 26, 29 (82 dakika)

Olimpiyat tarihinde ilk kez Londra 2012'de mücadele eden Türkiye, Tokyo 2020'de Arjantin'i 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez oyunlarda çeyrek finale çıktı.

A Milli Takım, grubundaki son maçını 2 Ağustos Pazartesi günü Rusya Olimpiyat Komitesi ile yapacak.

Bakan Kasapoğlu yalnız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yardımcısı Hamza Yerlikaya da karşılaşmayı izledi.

Maçı ayakta izleyen Kasapoğlu ve Yerlikaya, karşılaşmanın ardından oyuncuları kutladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 4 gündür yanıyor! Yangınlarda son durum ne? 10 ayrı noktada yangın devam ediyor
Türkiye 4 gündür yanıyor! Yangınlarda son durum ne? 10 ayrı noktada yangın devam ediyor
Milli okçu Mete Gazoz finale çıktı! Olimpiyatta tarihi başarı
Milli okçu Mete Gazoz finale çıktı! Olimpiyatta tarihi başarı
Peru'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu
Peru'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu
Konyaspor Manavgat'ı yeşillendirecek
Konyaspor Manavgat'ı yeşillendirecek
Bakan Bekir Pakdemirli yangında kullanılan araçları açıkladı: ABD'den sonra Türkiye'de var
Bakan Bekir Pakdemirli yangında kullanılan araçları açıkladı: ABD'den sonra Türkiye'de var
Göçmenlere suya zam isteyen Tanju Özcan şimdi referandum istedi
Göçmenlere suya zam isteyen Tanju Özcan şimdi referandum istedi
Kemal Kılıçdaroğlu: Yangın söndürme helikopterleri yangını büyütüyor
Kemal Kılıçdaroğlu: Yangın söndürme helikopterleri yangını büyütüyor
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Numan Kurtulmuş Konya'daki olaya karşı uyardı
Numan Kurtulmuş Konya'daki olaya karşı uyardı
İzmir'de yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
İzmir'de yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı