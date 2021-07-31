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Numan Kurtulmuş Konya'daki olaya karşı uyardı

Numan Kurtulmuş Konya'daki olaya karşı uyardı

Numan Kurtulmuş Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayın ardırdan Kürt düşmanlığı algısı oluşturmak isteyenlere karşı uyardı.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin, "Bu vahşi saldırıyı yapanları şiddetle lanetliyorum. Bu olaydan Türk-Kürt düşmanlığı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki asırlar boyu süren kardeşlik iklimimizi hiçbir provokasyon bozamayacaktır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, "Bu vahşi saldırıyı yapanları şiddetle lanetliyorum. Bu olaydan Türk-Kürt düşmanlığı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki asırlar boyu süren kardeşlik iklimimizi hiçbir provokasyon bozamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Kardeşliğin şehri Konya'mızda estirilen fitne ve ırkçılık provokasyonuna karşı milletimizin sağduyusu galip gelecektir. Canilerin en ağır cezayı alacağına ve olayın tüm ayrıntısıyla aydınlatılacağına eminim"

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