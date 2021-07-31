BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Alevlerin arasında doğan oğlağa 'Mucize' adı verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Alevlerin arasında doğan oğlağa 'Mucize' adı verildi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını sırasında alevlerin arasında doğduğu belirtilen oğlağa "Mucize" adı verildi.

Abone ol

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kalemler Mahallesi'nde evi, ahırı, otomobili yanan, bazı küçük ve büyükbaş hayvanları da telef olan 30 yaşındaki Sercan Bayat, tahliye edildikten 3-4 saat sonra evine döndü.

Bu sırada bir oğlak sesi duyan Bayat, çevresi yanmış toprakta yeni doğan keçi yavrusu fark etti. Kucağına aldığı yavruyu hemen güvenli bir yere götüren Bayat, oğlağa "Mucize" adını verdi.

Bayat, AA muhabirine, öğle saatlerinde yangın başladıktan hemen sonra alevlerin köyüne ulaştığını söyledi.

Jandarma ekiplerinin köyü boşaltmaları yönünde kendilerine uyarıda bulunduğunu belirten Bayat, "Hayvanlarımız bizim için her şeyden daha kıymetli. Onları terk edemedim. Her yer yanmaya başladığında, iplerini kestiğim inekleri açık araziye götürdüm. Keçilerimi de alevlerin arasından uzaklaştırdım. Ellerimde ve ayaklarımda yanıklar oluştu. Bu sırada bazı hayvanlarımı kaybettim. Gebe ineklerim, keçilerimin bazıları öldü. Alevler nedeniyle mahalleden ayrılmak zorunda kaldık." dedi.

"Bu kadar felaketin içinde tek tesellimiz oldu"

Bayat, uzaktan evlerinin yanışını izlediğini dile getirerek, "Her şey bitti. Köyümüz yandıktan 3-4 saat sonra eve döndük. Evin önünde, alevlerin arasında küçük oğlağı gördüm. Birkaç saat önce doğmuştu. Bu mucize gibi bir şeydi. Alevlerin 6-7 metre yükseldiği yerde nasıl doğdu, nasıl yaşadı, anlayamadım. Bu kadar felaketin içinde tek tesellimiz oldu. Yanımdan ayırmıyorum. Umudumuz, sevincimiz oldu. Onu artık yanımızdan hiç ayırmayacağız. Her zaman beraber olacağız." diye konuştu.

Devletin desteğini yanında hissettiğini söyleyen Bayat, çok zararları olduğunu, yaralarının sarılacağına inandığını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail gemisine saldırı Tel Aviv'in Suriye'de geçen hafta düzenlediği saldırıya karşılık yapıldı
İsrail gemisine saldırı Tel Aviv'in Suriye'de geçen hafta düzenlediği saldırıya karşılık yapıldı
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli atlet Ersu Şaşma'dan tarihi başarı
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli atlet Ersu Şaşma'dan tarihi başarı
Dronla alev püskürtme videosuna Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yalanlama
Dronla alev püskürtme videosuna Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yalanlama
Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşebilecek
Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşebilecek
Türkiye 30 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 30 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Konya'da katliam! Silahlı saldırı sonrası evi ateşe verdiler: 7 ölü
Konya'da katliam! Silahlı saldırı sonrası evi ateşe verdiler: 7 ölü
Valentin Rosier, yeni sözleşmeye resmen imza attı
Valentin Rosier, yeni sözleşmeye resmen imza attı
Bakan Pakdemirli yangınlar hakkında güncel durumu paylaştı
Bakan Pakdemirli yangınlar hakkında güncel durumu paylaştı
Fransa'dan Türkiye'deki yangınlar için dayanışma mesajı
Fransa'dan Türkiye'deki yangınlar için dayanışma mesajı
Türkiye'nin turizm geliri yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar doları geçti
Türkiye'nin turizm geliri yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar doları geçti