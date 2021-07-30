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Valentin Rosier, yeni sözleşmeye resmen imza attı

Valentin Rosier, yeni sözleşmeye resmen imza attı

Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Valentin Rosier transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüp, Fransız futbolcuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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Valentin Rosier'in yılan hikayesine dönen transfer sürecinde Beşiktaş mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüp, Fransız futbolcuyla resmi sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

"Çok sevdik be abi"
Kara Kartal sosyal medya hesabından "Çok sevdi be abi" etiketiyle yaptığı paylaşımla transferi açıklarken futbolcu için özel bir video da yayınladı.

"Bazı anlar paradan değerlidir"
Yıldız futbolcu resmi imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Transfer zorlu bir süreç. Birden fazla söz sahibi var ve doğru tercihi yapmanız gerek. Bazen de duygularınız ağır basar. Hayatımda ilk kez kalbimin sesini dinlemem gerektiğini hissettim çünkü bazı anlar paradan değerlidir. Burada hissettiklerim paha biçilemezdi. Bunların karşılıklı olduğunu biliyorum. Çünkü ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Çok sevdik be abi." dedi.

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