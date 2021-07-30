BIST 1.393
DOLAR 8,42
EURO 10,00
ALTIN 491,03
HABER /  EKONOMİ
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Üsküdar: Gerçek bir üniversite

Türkiye'nin turizm geliri yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar doları geçti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'nin turizm geliri yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar doları geçti

Türkiye'nin turizm geliri bu yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar olarak gerçekleşti.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Turizm geliri ikinci çeyrekte 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 73,1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 26,9'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Söz konusu dönemde yapılan harcamaların 2 milyar 436 milyon 913 bin doları kişisel harcamalar, 566 milyon 716 bin doları ise paket tur harcamalardan oluştu.

Bu çeyrekte gecelik ortalama harcama 57 dolar oldu. Geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 64 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 44 dolar olarak hesaplandı.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 4 milyon 66 bin 210 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 77,3'ünü 3 milyon 144 bin 815 kişi ile yabancılar, yüzde 22,7'sini ise 921 bin 395 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Söz konusu dönemde yabancı ziyaretçiler Türkiye'yi yüzde 70,3 ile en çok gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacı ile ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 14,8 ile akraba ve arkadaş ziyareti, üçüncü sırada ise ile yüzde 6,7 ile iş amaçlı (konferans, toplantı, görev vb.) yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise Türkiye'ye yüzde 63,7 ile en çok akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla geldi.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri 334 milyon 936 bin dolar oldu. Bunun 333 milyon 704 bin doları kişisel, 1 milyon 232 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı 395 bin 189 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 848 dolar olarak kayıtlara geçti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Koca yangında yaralananların son durumunu paylaştı
Bakan Koca yangında yaralananların son durumunu paylaştı
Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 440 milyon dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 440 milyon dolar oldu
4 ilimize petrol müjdesi Resmi Gazetede yayımlandı
4 ilimize petrol müjdesi Resmi Gazetede yayımlandı
Türkiye'nin ihracatı haziranda yüzde 46,9 artarak 19 milyar 775 milyon dolar oldu
Türkiye'nin ihracatı haziranda yüzde 46,9 artarak 19 milyar 775 milyon dolar oldu
Suriye'nin güneyindeki Dera'da Esed rejiminin saldırıları püskürtüldü
Suriye'nin güneyindeki Dera'da Esed rejiminin saldırıları püskürtüldü
Çin'den dünya genelinde gübre fiyatlarını yükseltecek karar
Çin'den dünya genelinde gübre fiyatlarını yükseltecek karar
BM, Kıbrıs'ta kalma süresini uzattı! Türkiye'den sert tepki
BM, Kıbrıs'ta kalma süresini uzattı! Türkiye'den sert tepki
Binali Yıldırım Marmaris'teki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
Binali Yıldırım Marmaris'teki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
AFAD'dan ülke genelindeki yangınlara ilişkin açıklama! Manavgat'ta 3, Muğla'da 1 kişi hayatını kaybetti
AFAD'dan ülke genelindeki yangınlara ilişkin açıklama! Manavgat'ta 3, Muğla'da 1 kişi hayatını kaybetti
Düzce'de feci kaza! İki araç savruldu: Büyük şaşkınlık yaşadılar
Düzce'de feci kaza! İki araç savruldu: Büyük şaşkınlık yaşadılar