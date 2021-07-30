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BM, Kıbrıs'ta kalma süresini uzattı! Türkiye'den sert tepki

BM, Kıbrıs'ta kalma süresini uzattı! Türkiye'den sert tepki

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’ta BM Barış Gücü’nün görev süresini altı ay daha uzattığını bildirdi. BM, kararın ardından Türkiye'ye Kapalı Maraş konusunda geri adım çağrısı yaptı.

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Türkiye'nin Kapalı Maraş'ı açma kararının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), adada görev yapan Barış Gücü'nün görev süresinin 6 ay daha uzatıldığını duyurdu.

Kapalı Maraş kararının "gerçeklikten kopuk" diyen BM, Türkiye'ye Kapalı Maraş konusunda geri adım çağrısı yaptı.

Oy birliği ile kabul edilen dünkü kararda, Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) görevi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılırken, "adadaki gerilimi tetikleyebilecek ve barışçıl bir çözüm için beklentileri zayıflatabilecek herhangi bir tek taraflı eylemden" kaçınılma çağrısı yapıldı.

Türkiye'den tepki 
BMGK’nın Kıbrıs’taki BM Barış Gücü görevini uzatma kararına Türkiye'den tepki gecikmedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Kendi içinde tutarsızlıklarla dolu, gerçeklikten kopuk bu kararda maalesef Kıbrıs Türk halkının iradesi yine yok sayılmıştır. BMBG'nin görev süresinin uzatılmasında KKTC’nin (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) rızasının alınmaması BM’nin kendi kural ve ilkelerine aykırıdır. Bu durumun düzeltilmesini ve KKTC topraklarındaki varlığının sorgulanmaması için BMBG'nin KKTC makamlarıyla bir an evvel bir anlaşma yapmasını bekliyoruz" denildi.

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