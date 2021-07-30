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Ankara'da kışlayı yakmaya çalışan kişiye ev hapsine ret! Cezaevine gönderildi

Ankara'da kışlayı yakmaya çalışan kişiye ev hapsine ret! Cezaevine gönderildi

Ankara Polatlı'da 8'inci Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarında otları tutuşturarak, yangın çıkaran kişiye ev hapsi verilmesine yapılan itiraz üzerine tutuklandı.

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Ankara Polatlı'da 8'inci Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarında otları tutuşturarak, yangın çıkaran Kemal Ünal Y., Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da askeri birliği kundaklamaya çalışan Kemal Ünal Y.'ye önce ev hapsi verilmesi üzerine karara itiraz edilmişti.

Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığının bahçesindeki otları dışarıdan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan K.Y.Ü, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüphelinin dün "kamu malına zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı hatırlatıldı.

Bunun üzerine, Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz ettiği belirtilen açıklamada, itirazı kabul eden sulh ceza hakimliğinin şüphelinin tutuklanmasına karar verdiği bildirildi.

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