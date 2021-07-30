NASA Türkiye'deki yangınları böyle izliyor! İşte NASA'nın yeni takip sistemi

NASA, dünyadaki orman yangınlarını takip etmek için yeni bir platform kurdu. NASA, dünyada ortaya çıkan orman yangınlarının uydular aracılığıyla eş zamanlı olarak takip edilebileceği “FIRMS” adlı bir haritalama sistemi kurdu. Haritada ABD’nin Minnesota eyaletinden Sibirya’daki orman yangınlarına kadar dünya üzerinde şu anda devam eden binlerce yangın ile ilgili veriler paylaşılıyor. Patformdan aynı zamanda Antalya, Mersin, Muğla, Osmaniye, Kayseri ve Adana’daki yangınlar da izlenebiliyor.