BIST 1.390
DOLAR 8,42
EURO 10,00
ALTIN 494,62
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Üsküdar: Gerçek bir üniversite

Bilecik'te kan donduran cinayet! Sırttaki bıçak yarasına bakın ne yaptı

Bilecik'te kan donduran cinayet! Sırttaki bıçak yarasına bakın ne yaptı

BİLECİK'te bir tavuk çiftliğinde çıkan kavgada 2 Türkmenistan uyruklu kişinin tartışması cinayetle sonuçlandı. Zanlı, bıçakladığı kişinin yarasını alçı ile kapatarak kaza süsü vermek istedi.

Abone ol

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı Bekdemir köyündeki bir tavuk çitliğinde işçi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu G.G. (43) ve R.K. (35) isimli şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada G.G. sırtından bıçakla yaralandı. Yaralanan G.G. arkadaşları tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilirken, şahsın kazayla yaralandığı beyan edildi.

G.G. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili geniş çağlı inceleme başlattı. Soruşturmayı genişleten ekipler şahsın iş arkadaşı Türkmenistan uyruklu R.K. tarafından bıçaklandığını tespit etti. Gözaltına alınan R.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yarayı alçıyla kapatmak istedi
İddiaya göre ağır yaralı olarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen G.G.'nin sırtındaki bıçak yarasının alçı ile kapatılmak istendiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde boğuşmadan kaynaklı morlukların olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Igor Angelovski'den Fenerbahçe itirafı
Igor Angelovski'den Fenerbahçe itirafı
Toyota Türkiye 15 gün üretime bakım molası verecek
Toyota Türkiye 15 gün üretime bakım molası verecek
Şeyma Ercan hangi takımda yaşı kaç? Şeyma Ercan boyu ve kilosu kaçtır?
Şeyma Ercan hangi takımda yaşı kaç? Şeyma Ercan boyu ve kilosu kaçtır?
Kayseri'de baraja giren 3 kız kayboldu! Ekipler alarma geçti
Kayseri'de baraja giren 3 kız kayboldu! Ekipler alarma geçti
Diyanet İşleri Başkanı yangında hayatını kaybeden çiftin yakınlarına taziyede bulundu
Diyanet İşleri Başkanı yangında hayatını kaybeden çiftin yakınlarına taziyede bulundu
Şevval Şahin'le beraberken Kerem Kamışlı’yı denize atan Yiğit Marcus Aral'a 34 yıl hapis istemi
Şevval Şahin'le beraberken Kerem Kamışlı’yı denize atan Yiğit Marcus Aral'a 34 yıl hapis istemi
Eğitim için radikal karar! Fransa'da aşısız çocuklar evde eğitim alacak! Okula aşılılar gidecek
Eğitim için radikal karar! Fransa'da aşısız çocuklar evde eğitim alacak! Okula aşılılar gidecek
Denizli'deki Acıpayam Kanyonu'na giriş çıkışlar yasaklandı
Denizli'deki Acıpayam Kanyonu'na giriş çıkışlar yasaklandı
Kübra Akman eşi Volkan Çalışkan kimdir? Kübra Akman evli mi boşandı mı?
Kübra Akman eşi Volkan Çalışkan kimdir? Kübra Akman evli mi boşandı mı?
Cübbeli Ahmet Hoca tekbir yangınları söndürür demişti eleştiriler üzerine yeni açıklama yaptı
Cübbeli Ahmet Hoca tekbir yangınları söndürür demişti eleştiriler üzerine yeni açıklama yaptı