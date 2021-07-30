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Kayseri'de baraja giren 3 kız kayboldu! Ekipler alarma geçti

Kayseri'de baraja giren 3 kız kayboldu! Ekipler alarma geçti

KAYSERİ'de serinlemek için için Sarımsaklı Barajı'na giren 3 kişi kayboldu.

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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Sarımsaklı Barajı'na Doğu Türkistan uyruklu 2 kız çocuğu girdi. Kız kardeşlerin suda çırpındığını gören aynı aileden 3. kişi de onları kurtarmak için baraja girdi. Baraja giren 3 kız suda kaybolunca durum ekiplere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, ve Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği balık adamları sevk edildi. Ekipler baraj çevresinde güvenlik önlemi alırken, balık adamlar ise suda kaybolan 3 kişiyi bulmak için çalışmalara başladı.

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