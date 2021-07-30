Toyota Türkiye 15 gün üretime bakım molası verecek

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 1-15 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verecek.

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Türk otomotiv sektörünün öncü kuruluşlarından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye; planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 1 - 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında üretime ara vereceğini açıkladı.

Dünya'nın haberine göre karar doğrultusunda fabrika çalışanlarının büyük çoğunluğu bu periyotta yıllık ücretli izinlerini kullanırken, fabrikada yalnızca bakım çalışmalarında görevli personel bulunmaya devam edecek.

Bu yıl 247 bin araç üretimi planlanıyor

Türkiye’nin üretim ve ihracat devlerinden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2021 yılında 247 bin adet araç üreterek bunun 197 bini ihraç etmeyi hedefliyor.

Üretiminin yüzde 90’ını dünyanın 150’yi aşkın ülkeye ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, halen 5 bin 500 kişilik istihdamı ve 2.27 milyar dolar değerinde toplam yatırımı ile Sakarya ve Türkiye’ye katma değer sağlamaya devam ediyor.