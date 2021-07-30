Cübbeli Ahmet Hoca tekbir yangınları söndürür demişti eleştiriler üzerine yeni açıklama yaptı

Cübbeli Ahmet Hoca, orman yangınlarıyla ilgili "tekbir yangınları söndürür" açıklamasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Tweetin acele atıldığını söyleyen Cübbeli Hoca, "İzmir Marşı okununca yağmurun durduğuna inananlar, tekbîr getirilince Yüce Allâh'ın yangını söndüreceğine neden inanmıyorlar." dedi.

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Kamuoyunda ‘’Cübbeli Ahmet’’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün Türkiye'nin güneyini kavuran orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tartışmalara neden oldu.

Cübbeli Hoca, Ünlü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Hadîs-i Şerîf'te: 'Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira tekbir gerçekten onu söndürür' buyuruluyor. (İbnü's-Sünnî, Amelü'l Yevm, rakam: 289-292)" dedi.

Eleştiriler üzerine Twitter hesabından yeni bir açıklama yapan Cübbeli Ahmet, "Dün tekbîr getirmekle ilgili attığım tweet; insanlara bir an evvel yangında ne okuyacaklarına dâir bir zikir telkîn etme amacıyla acele olarak atılmış bir tweettir." ifadelerine yer verdi.

"Sebeplere sarılmak İslam'ın emridir"