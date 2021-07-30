Ekrem İmamoğlu duyurdu: Yangın bölgelerine 1 milyon fidan!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin pek çok noktasında çıkan yangınlara karşı ağaç dikim seferberliği yapacaklarını duyurdu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yangın bölgelerine fidan dikeceklerini duyurdu:

"İBB ve iştiraklerimiz adına yangın bölgelerine 1 milyon 85 bin fidan dikeceğiz. Hiçbir şeyin, tüm yaşayan canlılarıyla yok olan ormanları birden geri getirmeyeceğini biliyoruz ancak hızlıca dikeceğimiz fidanlar doğanın canlanmasına katkı sağlayacaktır."