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İzmir Ödemiş'te orman yangını

İzmir Ödemiş'te orman yangını

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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İzmir Ödemiş Gölcük Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle bahçelere yakın ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 5 arazöz ile itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Öte yandan, Kiraz ilçesinde de bahçe ile orman arasındaki alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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