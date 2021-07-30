Manavgat, Bodrum, Marmaris ve Adana orman yangınlarında son durum

Antalya, Adana, Mersin, Muğla, Osmaniye ve Kayseri 'de orman yangınları sürüyor. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın sürerken, Akseki, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinden sonra Gazipaşa ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "38 helikopterle yangınla mücadelemiz sürüyor. Şu anda yangınlarda iyiye gidiş var. Marmaris'te yerleşim yerlerinde tehlike kalmadı" dedi.

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Antalya, Adana, Mersin, Muğla, Osmaniye ve Kayseri 'de orman yangınları

Türkiye, birçok noktada orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 6 kentte alevlere müdahale sürüyor. Son olarak Antalya Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda 4 farklı noktada yangın çıktı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangında bazı evler tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Antalya'daki yangında 3, Muğla Marmaris'te 1 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın 5 ilçesinde yangın var



Türkiye'nin ciğerini yakan ilk angın yangın haberinin geldiği Manavgat'ta yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Akseki'de başlayıp Manavgat'a doğru ilerleyen yangın da sürerken, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinden de yangın haberi gelmişti. Son yangın haberi Gazipaşa ilçesinden geldi.

Gazipaşa'da 4 ayrı noktada yangın başladı

Gazipaşa’ya bağlı Küçüklü ve İnceğiz mahallelerindeki kızılçamla kaplı ormanlık alanda dün gece henüz bilinmeyen bir nedenle 4 farklı noktada yangın çıktı. Poyrazın da etkisiyle büyüyen alevler kontrolden çıkarak geniş bir alana dağıldı.

Orman Bakanı Pakdemirli: Yangınlarda iyiye gidiş var Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'da ortak basın toplantısı düzenledi. Pakdemirli, "Şu anda aktif olan tüm yangınlarımızda iyiye doğru bir gidiş var. 57 yangın kontrol altında. 'Kontrol altında' demediğimiz sürece yangınlarla ilgilenmeye ve açıklama yapmaya devam ediyoruz. Bugün sabah itibarıyla birkaç yangınımızla ilgili kontrol altına almayı umuyorduk ancak şu anda iyiye gitmekle beraber bunlar için de kontrol altına alındı diyemiyoruz" dedi.

Yangının tehdit ettiği bazı evler boşaltıldı

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bazı evlerdeki kişiler tahliye edildi. Gazipaşa Orman işletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi, sivil iş makineleri ve çok sayıda vatandaş yangını söndürmek için seferber oldu.





Manavgat yangınında 18 köy ve mahalle boşaltıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin tehdit ettiği 18 köy ve mahallede yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Özellikle Kalemler bölgesinde tahliye edilen birçok ev yangından zarar gördü.



Manavgat yangınında 3 kişi öldü, 138 kişi yaralandı

AFAD, Manavgat'taki yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, "1'i ağır 138 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir" denildi.

Akseki'deki yangın Manavgat'a ilerledi



Antalya'da Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde de orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi. Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

Mahallelere su verilmeye başlandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat'taki orman yangınlarına 213 araç ve 481 personelle destek verdiklerini, şu ana kadar 34 mahallenin zarar gördüğünü söyledi. Manavgat'ta 106 mahallenin 37'sine şu ana kadar su verdiliğini belirten Böcek, 69 mahalleye de su verme çalışmalarının sürdüğünü ekledi.